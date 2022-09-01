 ما نعرفه حتى الآن عن أفينيتي.. السفينة الجانحة الجديدة في قناة السويس - بوابة الشروق
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ما نعرفه حتى الآن عن أفينيتي.. السفينة الجانحة الجديدة في قناة السويس


نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:37 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:38 ص

جنحت مساء الأربعاء 31 أغسطس ناقلة نفط تحمل اسم أفينيتي v وتحمل علم سنغافورة، طولها 252 مترا في قناة السويس، قريبا للغاية من نفق الشهيد أحمد حمدي.

بيانات السفينة الجانحة:

الاسم: أفينيتي Affinity V
الاختصاص: نقل نفط
أنشأت عام: 2016
الجنسية: سنغافورة
الطول: 252 مترا
العرض: 45 مترا
الحمولة القصوى: 62826
كانت متجهة من ميناء بورسعيد إلى ميناء ينبع السعودي
في رحلتها السابقة اتجهت من المغرب إلى البرتغال

ماذا يحدث الآن؟

وتعطلت الحركة في المجرى الملاحي، حيث توقفت حركة السفن المتواجدة بين البحيرات المرة وخليج السويس تماما.
وبدأت هيئة قناة السويس في بذل جهود حثيثة لتعويم الناقلة وإنهاء حالة التشحيط الواقعة حاليا لإعادة السير في المجرى بصورة طبيعية.

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