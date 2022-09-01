ألمانيا: سجن 3 رجال لإدانتهم بالإتجار في المخدرات بين سوريا ورومانيا والسعودية



أصدر القضاء الألماني أحكاما بالسجن بحق ثلاثة رجال لإدانتهم بالتورط في صفقات مخدرات تقدر بملايين اليورو بين سوريا ورومانيا والسعودية.



وقضت محكمة الاستئناف في مدينة إيسن غربي ألمانيا اليوم الخميس، بسجن أحد الرجال الثلاثة لمدة عشرة أعوام وتسعة شهور، وآخر تسعة أعوام والثالث لمدة عامين وتسعة شهور.



ووفقا للحكم، كان الرجال الثلاثة جزءا من عصابة تهريب دولية ويُعْتَقَد أنهم دفعوا رشاوى إلى الفرقة الرابعة في الجيش السوري.



وكان قد تم إرسال أول حاوية بحرية من سوريا عبر رومانيا إلى السعودية في نهاية عام 2019، وكانت الحمولة تضم أكثر من 2 مليون قرص من أقراص كبتاجون مخبأة في 12 وحدة تبريد، غير أن الجمارك الرومانية تمكنت من اكتشاف المخدرات ومصادرتها.



كانت هناك حاوية ثانية تضم 3ر1 طن حشيش مخبأة بين صابون لبناني، و700 كيلوجرام من الأمفيتامين و4 مليون قرص من أقراص كبتاجون، وقد تم ضبط الحاوية في رومانيا، وأوضح الحكم أن هناك ما يتراوح بين 20 و30 كيلوجراما من الكوكايين لم يتم اكتشافها.



وخلال المحاكمة، تراوحت اعترافات المتهمين وهم يحملون الجنسية السورية والألمانية-الجزائرية، بين اعترافات كاملة واعترافات جزئية.



ولم يتم بعد الشروع في تنفيذ الأحكام السابقة .