مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري تصدي وسائط الدفاع الجوي السورية لقصف جوي إسرائيلي طال مناطق جنوب العاصمة السورية، دمشق، مساء أمس الأربعاء.

وقال المصدر في بيان "حوالي الساعة 2118 من مساء أمس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وجاء القصف الاسرائيلي على ريف دمشق بعد ساعة من قصف على مطار حلب مساء اليوم.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "في حوالي الساعة 2000 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

وقالت مصادر محلية في مدينة حلب لـ (د.ب.أ): "إن سكان مدينة حلب سمعوا صوت أربعة انفجارات عنيفة من الجهة الشرقية المدينة عند مطار حلب الدولي".

وأكدت المصادر "تصاعد النيران والدخان في داخل حرم المطار".

وهذه المرة الأولى التي يتعرض مطار حلب الدولي بشكل مباشر لقصف إسرائيلي".

وشنت إسرائيل غارات أخرى يوم الخميس الماضي على مناطق في محافظتي طرطوس وحماة.

كما شنت مئات الغارات طالت أغلب الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس عام 2011.