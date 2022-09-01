روسيا تدرس شراء اليوان وعملات دول صديقة بقيمة 70 مليار دولار

تدرس روسيا خطة لشراء 70 مليار دولار اليوان الصيني وغيره من العملات "الصديقة" بما قيمته 70 مليار دولار العام الجاري لإبطاء ارتفاع الروبل، قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأمد ببيع ما تمتلكه من العملة الصينية لتمويل الاستثمارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المقترح يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي ترقى إلى التخلص فعال من سياسة اقتصادية استمرت على مدار أكثر من عقد فيما يعيد الكرملين هيكلة إستراتيجيته وسط عقوبات واسعة النطاق فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحظيت الخطة بدعم مبدئي في اجتماع للتخطيط "الإستراتيجي" لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي، أمس الأربعاء، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها وهي تناقش مسائل غير معلنة للرأي العام.

ويؤكد هذا النهج الكيفية التي قلبت بها العقوبات الإستراتيجية الاقتصادية الروسية رأسا على عقب، في ظل تجميد نحو نصف الاحتياطي الأجنبي الروسي البالغ 640 ملياردولار بعد غزو الرابع والعشرين من فبراير، تاركا الكرملين بدون إمكانية الوصول إلى الأموال التي قضى سنوات في ادخارها للظروف الصعبة.