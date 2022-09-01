 وزير الدفاع اليمني يشيد بالجهود الإنسانية للصليب الأحمر في بلاده - بوابة الشروق
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وزير الدفاع اليمني يشيد بالجهود الإنسانية للصليب الأحمر في بلاده

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 4:21 م

أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بالجهود المبذولة والتدخلات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع المحافظات.

وأشار الداعري، خلال لقائه مسؤولة بقسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليفاني كاتشارافا، وفقًا لقناة اليمن الفضائية، إلى معاناة اليمنيين في مختلف المجالات منذ ثمان سنوات بسبب الانقلاب الحوثي.

ولفت إلى استمرار عدوان الميليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني واستمرار خروقاتها للهدنة بمختلف المحافظات وآخرها محافظة تعز، مؤكدًا استعداد وزارة الدفاع لتسهيل مهام فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ الأعمال الإنسانية والطارئة في مختلف المحافظات المحررة.

من جهتها، أكدت ليفاني كاتشارافا، اعتزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر استمرار تقديمها للخدمات الإنسانية والأعمال الطارئة في مختلف المحافظات؛ للتخفيف من معاناة اليمنيين.


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