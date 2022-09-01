أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مكتب محافظ إسطنبول، بأن سفينة شحن تحمل 3 آلاف طن من الذرة من أوكرانيا، جنحت في مضيق البوسفور، ما تسبب في وقف حركة الشحن في المضيق.