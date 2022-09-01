عاجل: الحركة الملاحية تعود ونجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

أعلن المتحدث الاعلامي لقناة السويس نجاح هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة النفط أفينيتي V التي جنحت الساعة مساء الأربعاء.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه قد تم تعويم السفينة الجانحة بواسطة قاطرات قناة السويس.

وكانت قد جنحت مساء الأربعاء 31 أغسطس ناقلة نفط تحمل اسم أفينيتي v وتحمل علم سنغافورة، طولها 252 مترا في قناة السويس، قريبا للغاية من نفق الشهيد أحمد حمدي.

بيانات السفينة الجانحة:

الاسم: أفينيتي Affinity V

الاختصاص: نقل نفط

أنشأت عام: 2016

الجنسية: سنغافورة

الطول: 252 مترا

العرض: 45 مترا

الحمولة القصوى: 62826

كانت متجهة من ميناء بورسعيد إلى ميناء ينبع السعودي

في رحلتها السابقة اتجهت من المغرب إلى البرتغال

ماذا يحدث الآن؟

تعطلت الحركة في المجرى الملاحي، حيث توقفت حركة السفن المتواجدة بين البحيرات المرة وخليج السويس تماما.

وبدأت هيئة قناة السويس في بذل جهود حثيثة لتعويم الناقلة وإنهاء حالة التشحيط الواقعة حاليا لإعادة السير في المجرى بصورة طبيعية.

وتكللت الجهود بالنجاح في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.