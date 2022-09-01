ترقية 24 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 33 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر أغسطس برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من وليد ممدوح عطا الله وهالة مصطفى الصباغ بكلية الطب، وعيد جلال أبو حمزة بكلية التربية، ووسام محمد سلامة بكلية العلوم، والسيد صلاح الصاوي بكلية الآداب، ومسعد بيومي خضر ومحمود حسن البغدادي بكلية الهندسة، ومنال عبد الله جاهين ولبنى خميس إبراهيم وشيرين محمد سعد بكلية التمريض.

كما وافق على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من سها عبد الله حوام ودعاء علوي عبد الدايم وأسماء مصطفى عيد وإبراهيم عباس نصار وسلوى عاطف جنة ومحمد عوض إسماعيل بكلية الطب، وإيمان السيد النحاس ومنى محمد علوان ومحمد حسين الشتيحي بكلية العلوم، وأميرة عبد الرحمن عمار بكلية الآداب، ونيفين محمد أبو طه وشيماء محمد المرحومي، وأحمد مصطفى الشريف بكلية طب الأسنان، وعزة صبحي السقا بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من حنان سعد سالم ونوران مصطفى محمد وشريف فتحي سيف وشريف شوقي العبد ومحمد فؤاد حسن وسعد أحمد الداغر، وأحمد كمال طه وأحمد محمد الكاشف وأحمد البيومي أبو الخير وإبراهيم مصطفى عبد النبي وهند محمد شمحوط وسارة مبروك الغول، ومنال محمود الخرخيسي ولامية محمود مراد ودينا ماهر أحمد ومحمد حلمي عمارة وشيماء ممدوح مطاوع وشيريهان مؤنس الششتاوي، وسالي حامد مشعل ونشوى سعد سلام وإيمان إبراهيم فرغل ومنة الله مختار سليمان وأمين يسن الغنام ومصطفى حسين إمام، ومحمود السيد الحوراني بكلية الطب، ويوانا ماهر بدروس بكلية التجارة، ومؤمنة مصطفى جسرها وعلاء الدين محمد غراب بكلية الآداب، وأحمد عبد اللطيف عبد الفتاح ومحمد حمدي فتح الباب بكلية طب الأسنان، وعصام عبد المنعم درويش وشريف إبراهيم عبد الخالق ومنار محمد عمران بكلية الهندسة.

كما تم الموافقة على منح 59 درجة دكتوراة و135 درجة ماجستير، و425 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.