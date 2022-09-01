تونس تعلن إيقاف استهلاك وتصنيع الأكياس البلاستيكية بدءا من اليوم

أعلنت وزارة البيئة التونسية إيقاف استهلاك وتصنيع الأكياس البلاستيكية بالبلاد بدءًا من اليوم، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة.

وقالت مديرة البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة التونسية، عواطف العربي، إن القرار الحكومي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منذ 2020، مشيرة إلى أن كل كيلو متر من السواحل التونسية يستقبل قرابة 8 أطنان من النفايات البلاستيكية.

وأضافت العربي، في تصريح اليوم، أنه تم عقد جلسات مع ممثلي الغرفة الوطنية لصانعي البلاستيك بخصوص تطبيق هذا القرار، مؤكدة أن هناك مشاريع دعم للمصانع المنتجة للبلاستيك، والبالغ عددها 46 مصنعًا.

من ناحية أخرى، أجرت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي، زيارة ميدانية لمنطقة السيجومي غرب تونس العاصمة، يرافقها وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، ووزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس؛ لحث المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني على ضرورة الانخراط في التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية والخفيفة المتناثرة للمحافظة على البلاد.