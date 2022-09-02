صحيفة كويتية: إبعاد 15 ألف وافد ليس لديهم مصدر دخل معروف

كشف مصدر أمني عن إبعاد نحو 15 ألف وافد مخالف، غالبيتهم من الجاليات الآسيوية والعربية، عن البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مؤكداً أن وتيرة الإبعاد مستمرة على نفس المستوى لكل من يتم ضبطه مخالفاً أو ليس لديه مصدر دخل معروف.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة أن "وزارة الداخلية بدأت في تفعيل المادة 16 لقانون الأجانب التي تنص على إبعاد أي مقيم يتبيّن عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش لديه، حيث تم ضبط العديد من هذه الفئة، وتم ترحيلهم عن البلاد".

وشرح المصدر الإجراءات التي اتبعتها الوزارة، بأنه "بعد رصد الكثير من العمالة الهامشية، ولقطع الطريق على تجار الإقامات، تركزت الحملات الأمنية على مداهمات الأسواق العشوائية وضبط الباعة المتجولين والزبائن في تلك المواقع، وإحالتهم لمباحث شؤون الإقامة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات ترحيلهم عن البلاد، كونهم لا يملكون الدخل الكافي للعيش الكريم في البلاد"، موضحاً أن "الهدف من ترحيلهم هو منعهم من القيام بأعمال مخالفة أو منافية للآداب".

وحذر المصدر جميع المقيمين، من أنه "حتى وإن كانت إقامة الوافد صالحة، وتم ضبطه في مكان عمل مخالف، أو يتم ضبطه في الأسواق العشوائية والمخالفة، فسيكون مصيره الإبعاد الفوري عن البلاد".