فنلندا تشدد قواعد التأشيرة للسياح الروس



طبقت فنلندا قواعد جديدة من شأنها أن تجعل من الصعب بالنسبة للمواطنين الروس الحصول على تأشيرة سياحية اعتبارا من اليوم الخميس فصاعدا.



ومنذ الأول من سبتمبر الجاري، لن تسمح السلطات الفنلندية سوى لمئة موعد في اليوم للمواطنين الروس الذين يريدون الحصول على تأشيرة سياحية بدلا من نحو ألف في اليوم.



وفي المقابل، سوف تحتفظ الحكومة الفنلندية بـ400 موعد في المتوسط في اليوم للمواطنين الروس الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة لدخول فنلندا "لأسباب خاصة بنا"، في إشارة إلى الصحفيين أو المعارضين أو النشطاء الذين يرغبون في مغادرة روسيا.