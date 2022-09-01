مصرع شخصين وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها الحر بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيبت نجلة أحدهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر شبرا – بنها بنطاق مركز شرطة طوخ، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن لمكان الحادث.

كما تم نقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على طريق شبرا – بنها الحر، ووجود جثتين ومصابة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، وتبين مصرع شخصين هما "ج ص" 68 سنة ونجلة "ع" 45 سنة، وإصابة نجلة الثاني.

وتوصلت التحريات إلى أن مستقلي السيارة من منطقة طنطا، وكانوا في طريق العودة من القاهرة إلى محل إقامتهم بعد إنهاء أوراق التقديم للمصابة في إحدى الجامعات، وانقلبت بهم السيارة نتيجة انفجار إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد الابن، وانقلاب السيارة، وتم رفع حطام الحادث، وعودة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.