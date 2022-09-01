بايدن يدعو القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه.

وجدد الرئيس الأمريكي خلال إتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، "دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".حسب بيان للحكومة العراقية.

وأشاد بايدن بدور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وقيادته الحكيمة خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد وجهوده لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكدا عن دعمه الكامل لهذه الجهود".

وأشاد بايدن بأداء القوات الأمنية العراقية، كما قدم تعازيه لأسر شهداء العراق.

وبحسب البيان تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة.