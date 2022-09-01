سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وحلب تعرض الأوضاع بالمنطقة لعدم الاستقرار

حذر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، إسرائيل من أن الاعتداءات الأخيرة على مطاري دمشق وحلب تعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة لعدم الاستقرار.

وقال المقداد - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن سوريا لن تصمت على تلك الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا.

وأشار إلى أن بلاده صمدت ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى إسرائيل ألا تراهن أو تخطئ في الحسابات وتتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها.

يذكر أن الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدى، أمس، لقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق، كما استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.