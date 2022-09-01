 سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وحلب تعرض الأوضاع بالمنطقة لعدم الاستقرار - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وحلب تعرض الأوضاع بالمنطقة لعدم الاستقرار

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 6:26 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 6:26 م

حذر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، إسرائيل من أن الاعتداءات الأخيرة على مطاري دمشق وحلب تعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة لعدم الاستقرار.

وقال المقداد - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن سوريا لن تصمت على تلك الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا.

وأشار إلى أن بلاده صمدت ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى إسرائيل ألا تراهن أو تخطئ في الحسابات وتتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها.

يذكر أن الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدى، أمس، لقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق، كما استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك