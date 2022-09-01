اتفاق بين باريس وتونس على استعادة النسق العادي لمنح التأشيرات للتونسيين



أعلنت باريس وتونس استعادة النسق العادي لمنح التأشيرات للمواطنين التونسيين لدخول الاراضي الفرنسية بعد أزمة استمرت لنحو عام.



كانت باريس قررت تقليص الحصة الاعتيادية للتأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمئة، ردا على التعاون غير الفعال من جانب تونس في استعادة مواطنيها الذين تشملهم قرارات الطرد من السلطات الفرنسية.



ومع ذلك تعد النسبة المخفضة هي الأقل لتونس مقارنة بالمغرب والجزائر التي قررت باريس أن تخفض فيها نسبة التأشيرات الممنوحة لمواطني الدولتين إلى 50 بالمئة.



وصدر بيان عن وزارة الداخلية التونسية عقب مكالمة هاتفية بين الوزير توفيق شرف الدين ونظيره الفرنسي جيرالد درامانين بمناسبة زيارة تؤديها رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى فرنسا، يؤكد القرار المشترك باستعادة الوضع الطبيعي لمنح التأشيرات.