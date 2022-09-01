فنربخشة أحدث المهتمين بضم رونالدو

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ذكرت تقارير صحفية تركية ان البرتغالي كريستيانو رونالدو بات مطلوبا في نادي فنربخشه التركي الساعي لضم نجم مانشستر يونايتد قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية.

وأفاد موقع "اجانسبور" التركي إلى أن فنربخشه يخطط لما وصفه برفقة القرن بضم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وصاحب الأرقام القياسية.

وأفادت التقارير بان إدارة فنربخشة فتحت خطوط اتصال مع خورخي منديل وكيل اللاعب من اجل اقناعه بان ينتقل كريستيانو إلى الدوري التركي.

وكان فنربخشة قد فشل في التأهل للمجموعات دوري أبطال أوروبا عندما خسر في الدور التمهيدي من دينامو كييف الاوكراني بينما يلعب حاليا في الدوري الاوروبي