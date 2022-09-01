سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة مدافعه بالرباط الصليبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن محمد عبد الجواد طبيب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، إصابة محمود البدري مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وقال عبد الجواد، إن البدري يحتاج فترة من ٦ إلى ٨ أشهر حتى يعود إلى الملاعب من جديد، حيث يجري خلال أيام عملية جراحية يبدأ بعدها التأهيل استعداداً للعودة للمشاركة في التدريبات.

وأصيب البدري خلال مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

ويعد محمود البدري أحد أفراد القوام الأساسي في دفاعات سيراميكا كليوباترا.