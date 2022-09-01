هونج كونج تحصل على الموافقة لإبطال برنامج الحجر الصحي لدخول الصين

حصل الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، على دعم مبدئي من الصين لإلغاء برنامج الحجر الصحي من أجل تعزيز السفر إلى البر الرئيسي، بعد عامين من تطبيق ضوابط حدودية صارمة بسبب كوفيد التي خنقت العلاقات.

وقال الرئيس التنفيذي، في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن المسؤولين من إقليم جوانجدونج المجاور أعربوا عن دعمهم أن يعزل المسافرون أنفسهم في هونج كونج ثم يدخلون الصين دون الخضوع لحجر صحي، وذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه سوف يتم تشكيل قوة مهام الآن للعمل على اللوجيستيات من أجل البرنامج. والآن يجب على هؤلاء الذين يعبرون حدود هونج كونج إلى الصين أن يخضعوا لحجر صحي في فندق لسبعة أيام، ثم ثلاثة أيام مراقبة منزلية.