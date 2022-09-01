روسيا تبدأ مناورات عسكرية كبيرة بعيدا عن خط المواجهة الأوكراني

أطلقت روسيا مناورات عسكرية كبيرة اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 50 ألف جندي مع استمرار حربها مع أوكرانيا المجاورة.

ومن المقرر أن تستمر المناورات قرابة الأسبوع وتجري في الشرق على بعد آلاف الكيلومترات من الخط الأمامي للقتال في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن دولا من بينها الصين والهند ومنغوليا تشارك إلى جانب عدة جمهوريات سوفيتية سابقة من بينها بيلاروس، حليفة روسيا القوية.

ويوفر ذلك فرصة لموسكو لإظهار علاقاتها الوثيقة مع الدول الأخرى وسط توترات شديدة مع الدول الغربية أثارها غزوها لأوكرانيا.

وستشهد مناورات "فوستوك 2022" (شرق 2022) نشر خمسة آلاف مركبة عسكرية و140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب أخرى، وفقا لموسكو. وستجري المناورات في مناطق التدريب العسكري في شرق سيبيريا وأقصى شرق روسيا وفي بحر اليابان.

يشار إلى أن مشاركة الصين والهند على وجه الخصوص تهم الغرب. وتشهد العلاقات بين البلدين الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم توترا منذ وقوع حادث عسكري على حدودهما المشتركة في جبال الهيمالايا قبل عامين خلف سقوط عدة قتلى.

وواصلت الهند التأكيد على حيادها في موقفها من الحرب الأوكرانية منذ الغزو الروسي، قائلة إنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من الدول الغربية وموسكو.