أردوغان يقيل أحد مستشاريه على خلفية اتهامات بالفساد

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد كبار مستشاريه بعدما تورط في قضية فساد إلى جانب رئيس هيئة تنظيم الأسواق السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم أنه أقال المستشار الرئاسي سركان تاران أوغلو، وفقا لمسؤولين مطلعين.

وتأتي إقالة أردوغان لتاران أوغلو بعد أيام من تقديم حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين مذكرات لهيئة الادعاء للتحقيق في مزاعم في ضلوع تاران أوغلو وعلي فؤاد تاشكسنلي أوغلو رئيس هيئة تنظيم الأسواق السابق، في جرائم فساد.

ولم يقرر ممثلو هيئة الادعاء التركية بعد ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقا أو يرفضون المزاعم. وإذا تم فتح تحقيق قد يزيد من الضغط على أردوغان قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو القادم في ظل انخفاض نسبة تأييده بقدر غير مسبوق.