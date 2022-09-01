ورش عمل وندوات تثقيفية للطلاب عن تنمية مهارات التفوق الدراسي بالمنيا الأزهرية

أعلن الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أن برنامج النادي الصيفي للأسبوع السابع على التوالي واصل فتح ذراعيه للمشاركين بمختلف المراكز والإدارات التعليمية؛ لتنمية مهارات الطلاب ورفع مستوى تحصيلهم العلمي والدراسي والاستغلال الأمثل لفترة الإجازة الصيفية.

وأكد أنه تمت متابعة فعاليات تنفيذ أنشطة النادي الصيفي على أرض الواقع بمراكز الأنشطة بمختلف الإدارات، وتفعيل الأنشطة الطلابية للمشاركين بالبرنامج بمراكز معاهد قلوصنا، والبيهو، وطمبو، التابعين لإدارتي سمالوط وبني مزار الأزهريين.

وأضاف أن النادي الصيفي هذا العام يشهد إقبالا ملحوظا بمختلف المراكز حيث تتنوع الأنشطة المقدمة خلاله للمشاركين ما بين الأنشطة الدينية، والثقافية، والترفيهية، وتحفيظ القرآن الكريم، والأنشطة الرياضية، وممارسة هواية القراءة والإطلاع، الحاسب الآلي.

وأشاد طلب، بتفعيل ورش العمل والندوات المنعقدة مع المشاركين من مختلف الفئات العمرية ومراحل الدراسة المختلفة وطلاب التربية والتعليم جنبًا إلى جنب مع نظرائهم من طلاب العلم الأزهري.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية، أنه أثناء تجوله شهدت المراكز التي زارها تفاعلاً من المشاركين وانعقاد ورشة عمل وندوات تثقيفية عن تنمية مهارات التفوق الدراسي، والتي أفاد خلالها المشاركين بكامل الاستفادة من محتواها، آملين في تطبيق ما تلقوه بالدراسة للوصول إلى قمة التفوق العلمي والنضج الفكري بمراحل التعليم المختلفة.