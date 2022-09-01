اليابان وتايوان تبدأن مباحثات بشأن خطط إجلاء المواطنين في حال تعرضت الجزيرة للغزو

قال مسؤول ياباني، اليوم الخميس، إن النواب اليابانيون والحكومة التايوانية اتفقوا على بدء مباحثات بشأن إجلاء مواطنين يابانيين في حال وقوع غزو صيني للجزيرة.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم التوصل للاتفاق عندما زار وفد من النواب اليابانيين تايوان خلال الشهر الماضي، بعد أسابيع من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ثالث أبرز مسؤولة أمريكية، لتايبيه.



وقال مينورو كيهارا، النائب بمجلس النواب لوكالة كيودو إنه بما أن اليابان لا تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان الديمقراطية، فإن الوفد سوف ينيب عن الحكومة، التي لا يمكن أن يكون لديها تواصل مباشرة مع إدارة تايوان.



وكان كيهارا، الأمين العام لمجموعة من النواب من عدة أحزاب، تهدف لتعزيز العلاقات بين اليابان وتايوان، عضوا بالوفد الذي توجه إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين إقليما منفصلا عنها يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.



ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن ياباني يعيشون في تايوان. وعادة ما ترسل اليابان طائرة تابعة لقوات الدفاع عن النفس لإجلاء مواطنيها إذا وقع أمر طارئ في دولة أخرى، ولكنها ليست متأكدة من أنه يمكن أن تهبط طائرة في تايوان، التي تزعم الصين أنها من أراضيها.