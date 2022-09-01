 القوات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في كركوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في كركوك

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:20 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:20 ص
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال 13 من عناصر داعش في كمائن منفصلة بمحافظة كركوك.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان صحفي اليوم، إن قواته نفذت عمليات ضد بقايا فلول  الإرهاب وفق معلومات الاستخبارية الدقيقة بنصب كمائن محكمة في كركوك أدت إلى إلقاء القبض على 13 إرهابيا في مناطق متفرقة وفق مذكرات اعتقال.

وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون "لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية وبعضهم ممن عملوا ضمن ما يسمى بالشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية".

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