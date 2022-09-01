الكويت: خطة شاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة بأفضل صورة

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتي محمد بن ناجي، حرص الوزارة على إظهار عملية الاقتراع المرتقبة بأفضل صورة تليق بتاريخ البلاد السياسي ومكانتها الدولية، إذ أنهت مبكرا استعداداتها لمواكبتها عبر مختلف منصاتها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن بن ناجي قوله، إن وزارة الإعلام وضعت خطة شاملة لتغطية سباق انتخابات مجلس الأمة متضمنة ثلاث مراحل بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة منذ فتح باب الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية رسميا.

ولفت إلى تخصيص برامج تتناول المراسيم ذات الصلة وتقسيم الدوائر الانتخابية والأسئلة المثارة في هذا الجانب ولعل أبرزها برنامج (تصحيح المسار)، في حين أنتجت برامج للبث عبر المنصات الرقمية تستهدف تثقيف وتوعية المجتمع حول أهمية المشاركة في الاقتراع واختيار المرشح الأنسب، إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث تتم عملية التقدم بأوراق الترشح.

وذكر أن وزارة الإعلام حريصة على منح المرشحين إلى الانتخابات فرصة مجانية لعرض برامجهم الانتخابية عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وأثير إذاعة البرنامج العام لمدة دقيقتين وذلك بعد إغلاق باب الترشح بنهاية دوام السابع من سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام ستنشيء مركزا إعلاميا بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين إلى جانب توفير الإمكانيات اللوجستية كافة ومعلومات عن الانتخابات وتاريخ مجلس الأمة وحقوق المرأة والتجربة الدمقراطية الكويتية بكل شفافية.