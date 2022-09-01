اشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والإطار التنسيقي في البصرة

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اندلعت فجر اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة بين ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وميليشيا عصائب أهل الحق، الموالية للإطار التنسيقي، قرب الجسر الإيطالي وسط البصرة.

وقال مصدر أمني عراقي، إن اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتلى وجرحى في المحافظة، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأوضح المصدر أن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين سرايا السلام وموالين للنائب عدي العوادي قرب منزله في محافظة البصرة".

وتابع أن "هناك معلومات عن ضحايا من سرايا السلام"، مؤكدا أن قوات الأمن تسيطر على محافظة البصرة.

وتصاعد التوتر بشكل حاد الاثنين الماضي مع اقتحام أنصار الصدر للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، ما أدى الى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 450 آخرين.