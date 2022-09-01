طيران الإمارات ترحب بقرار نيجيريا بالإفراج عن جزء من أموالها وتستأنف رحلاتها إلى لاجوس

رحبت شركة "طيران الإمارات" بقرار البنك المركزي النيجيري الخاص بالإفراج عن جزء من الأموال المجمدة للشركة، معلنة أنها بعد هذا القرار ستستأنف تشغيل رحلاتها بين دبي ولاجوس اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري.



وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس: "نرحب بخطوة البنك المركزي النيجيري للإفراج عن جزء من أموالنا المجمدة، ونواصل العمل مع السلطات النيجيرية لضمان استمرار إعادة أموالنا المجمدة والمستقبلية من دون عوائق".



وأضافت: "ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها بين دبي ولاجوس اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وهو أقرب موعد لتنسيق استئناف العمليات بسلاسة وأمان، كما سيوفر للمتعاملين الوقت الكافي لتخطيط سفرهم وعمل الحجوزات".



وذكرت الناقلة أنها تجري باستمرار مراجعة لعملياتها، وستعدل جداول الرحلات استجابةً للطلب والعوامل التشغيلية الأخرى.



وأكدت طيران الإمارات أنها ملتزمة بخدمة نيجيريا، وتوفير رحلات للأفراد والشركات للوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي.