وزير خارجية سوريا: إسرائيل تلعب بالنار وتُعرِّض الأوضاع في المنطقة للتفجير

حذر وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، من أن "إسرائيل تلعب بالنار وتُعرِّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير".



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن المقداد قوله، في تغريدة نشرها عبر حساب الوزارة على "تويتر"، "على الولايات المتحدة والدول الغربية أن تتحمل المسؤولية عن تشجيع إسرائيل على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم".



وأضاف أن "سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهَّم أن سوريا ستُغير من مواقفها".



وأكد المقداد أن "سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلاً أم آجلاً".