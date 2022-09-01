شارك الجيش الجزائري في تدريب القيادة والأركان الاستراتيجي "الشرق-2022"، الذي انطلق اليوم الخميس بروسيا، ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم، أن التدريب انطلق اليوم ويستمر حتى ٧ سبتمبر الجاري، حيث شهد نائب وزير الدفاع الروسي الفريق إيفكوروف يونس مراسم افتتاحه الرسمي بمشاركة ١٣ دولة.

وأضاف البيان أن الجيش الجزائري يشارك في هذا التدريب ممثلا بوحدة قتالية تابعة للقوات البرية، مشيرا إلى أن هذا التدريب يعد فرصة لتبادل الخبرات وتقاسمها مع الجيوش الأجنبية، إلى جانب تحسين المهارات وأداء المهام المشتركة.