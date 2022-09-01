أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الخميس، بأن اشتباكات اندلعت في محافظة البصرة الليلة الماضية بين جماعتين مسلحتين.

وقال المصدر لـRT إن "اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق التابعة لأمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي".

وأضاف أن "الاشتباكات كانت متقطعة واستمرت حتى فجر اليوم".

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة".

وأضافت: "نود أن نبين أن الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم، وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث، وأن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها".

وانتشرت مقاطع فيديو من محافظة البصرة (بجنوب العراق) لاشتباكات متقطعة بين "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" الليلة الماضية وصباح اليوم أيضا.

وأضافت: "نود أن نبين أن الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم، وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث، وأن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها".

وانتشرت مقاطع فيديو من محافظة البصرة (بجنوب العراق) لاشتباكات متقطعة بين "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" الليلة الماضية وصباح اليوم أيضا.