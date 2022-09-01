 مدينة شنجن الصينية تغلق الأماكن الداخلية وتمنع تناول الوجبات في المطاعم بسبب كورونا - بوابة الشروق
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مدينة شنجن الصينية تغلق الأماكن الداخلية وتمنع تناول الوجبات في المطاعم بسبب كورونا

بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 2:19 م

أعلنت السلطات المحلية بمدينة شنجن الصينية، أن منطقة نانشان التابعة لها تعتزم تشديد الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة كوفيد-19، اعتبارا من السادسة مساء اليوم الخميس حتى الرابع من سبتمبر الجاري، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وبحسب بيان للسلطات المحلية أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، ستغلق منطقة نانشان الأماكن الداخلية، بما في ذلك دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والحانات، وستمنع خدمات التعليم بمشاركة الأشخاص.

كما ستوقف السلطات الاجتماعات واسعة النطاق والحفلات والمعارض.

وبموجب الإجراءات، ستمنع المجمعات السكنية في المنطقة دخول خدمات البريد وتوصيل الطعام إلى المنازل.


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