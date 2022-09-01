البيت الأبيض يحذر من موجة إنفلونزا سيئة للغاية في أمريكا: علينا أن نكون مستعدين

حذر رئيس المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من "موجة إنفلونزا سيئة جدًا" في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني فاوتشي - في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الخميس - إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لموجة إنفلونزا سيئة للغاية في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف أنه لوحظ بالفعل موجة إنفلونزا أكثر حدة في نصف الكرة الجنوبي، والذي يواجه سلالات إنفلونزا سنوية جديدة في وقت أقرب ستصل لنصف الكرة الشمالي يجب أن نكون مستعدين لذلك على ما آمل أن تكون انفلونزا وليس ارتفاعًا آخر لفيروس كورونا.

وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن موجة إنفلونزا أكثر حدة من نصف الكرة الجنوبي، فقد ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في إرشاداتها أن التوصيات الخاصة بالتطعيم ضد الإنفلونزا هذا العام مماثلة لتوصيات العام الماضي.

وقال فاوتشي إنه يأمل أن تساعد التطعيمات المحدثة في إعاقة الانتشار الفيروسي المتزامن لكل من فيروس كورونا والإنفلونزا.