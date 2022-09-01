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خطوة تفصل بيراميدز عن التعاقد مع كريم حافظ

محمد جلال
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:25 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:25 م

بعد التجديد للثنائي إبراهيم عادل وأحمد الشناوي، يتطلع فريق بيراميدز لحسم صفقة انتقالة كريم حافظ، الظهير الأيسر لفريق ينى ملطية سبور التركي، خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يتعاقد بيراميدز مع كريم حافظ لمدة قد تصل إلى 2025 ولكن يتبقى فقط الأمور النهائية لحسم الصفقة.

وكان بيراميدز أعلن في وقت سابق، تمديد تعاقده مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل حتى عام 2026، وتجديد تعاقد أحمد الشناوى ثلاث سنوات، ووقع عقدا جديدا مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس يستمر بموجبه على رأس القيادة الفنية للفريق حتى 2025.


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