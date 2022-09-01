علق طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، على رحيله من الفريق بعد نتائج الموسم الاستثنائي في الدوري المصري الممتاز لموسم (2021 -2022).

اختتم فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز، في الترتيب الرابع بجدول الدوري برصيد 56 نقطة.

وأكد العشري، في تصريحات تلفزيونية: «اشكر مجلس إدارة نادي طلائع الجيش، على الفترة التي قضيتها مع الفريق، وسعيد بما حققه الفريق والوصول إلى المركز الرابع مع نهاية الدوري».

أضاف: «فخور جدًا بما قدمه لاعبي الطلائع على مدار الموسم، الفترة الأخيرة مع طلائع الجيش كانت شاقة للغاية».

وواصل: «رأيت نفسي اكتفيت بالوجود مع طلائع بالموسم الماضي، والنتائج الإيجابية خلال الموسم المنقضي، ورغم رحيلي لم أمتلك أي عرض من أندية أخرى في الدوري خلال ذلك الوقت».

وكشف حقيقة تلقيه عرض من نادي سموحة لتدريبه، قائلًا: «لم أتلقى أي عروض من نادي للانضمام إلى الجهاز الفني لنادي سموحة».