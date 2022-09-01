رئيس كازاخستان يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الخريف المقبل

دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الخريف المقبل وأن تقتصر فترة الولاية الرئاسية الواحدة على سبع سنوات بدلا من ولايتين مدتهما خمس سنوات.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف لم يعلن عن موعد محدد للتصويت، ولكنه قال إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه.

ودعا توكاييف، الذي تولى منصبه في عام 2019، إلى مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة في يناير الماضي والتي قتل فيها أكثر من 200 شخص، وكانت هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، لكنها عكست أيضا استياء واسعا من سياسة البلاد القاسية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجرى هذه الانتخابات الرئاسية في عام 2024.