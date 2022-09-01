قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، ودع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في المستشفى، ووضع الزهور في التابوت.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أوضح «بيسكوف»، أن الرئيس الروسي قبل ذهابه إلى منطقة كالينينجراد اليوم، زار المستشفى السريري المركزي حيث يرقد جورباتشوف، وودّع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ووضع الزهور في التابوت.

وأشار متحدث الكرملين، إلى أن مراسم الوداع العام ستقام في 3 سبتمبر، منوهًا إلى أن «بوتين» لن يتمكن من حضور مراسم الجنازة؛ بسبب جدول عمله في هذا التاريخ.

وتوفي الرئيس الأول والأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل جورباتشوف، في 30 أغسطس بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.