الحرس البحري التونسي يضبط 362 مهاجرا غير شرعي على طول السواحل

ضبطت وحدات الحرس البحري في تونس 362 مهاجرا على طول السواحل خلال اعتراضها لـ24 عملية هجرة غير شرعية ليلة الأربعاء/الخميس.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن عدد التونسيين الذين تم ضبطهم في عمليات الاعتراض بلغ 277 شخصا فيما ينحدر البقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف الجبالي أن الحرس البحري ضبط 18 مركبا و16 محركا في عمليات التدخل.

ويجري إحباط عمليات للهجرة غير الشرعية بشكل يومي على السواحل التونسية، حيث تنشط قوارب تهريب البشر بوتيرة أكبر في فترات الصيف نحو السواحل الايطالية القريبة بحثا عن فرص حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.

وضبطت وزارة الداخلية هذا العام وحتى يوم 23 آب/أغسطس الماضي أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي من بينهم 8700 أجنبي، مقابل أكثر من 20 ألف في عام 2021 بأكمله.