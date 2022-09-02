 ماكرون يعرب عن أمله في إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون الأيام القليلة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يعرب عن أمله في إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون الأيام القليلة المقبلة

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:39 م

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله في التوصل إلى اتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون الأيام المقبلة.

ودعا ماكرون إلى مواصلة الحوار مع روسيا، مؤكدا أنه يجب أن نفترض أنه يمكن دائما مواصلة التحدث مع الجميع خصوصا الذين لا نتفق معهم، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/.

وخلال كلمة له أمام سفراء فرنسا المجتمعين في قصر الإليزيه، أكد ماكرون أنه لا ينبغي الاستسلام لأي شكل من أشكال المعنويات الخاطئة التي قد تجعلنا عاجزين، مشددا على أن مهنة الدبلوماسي هي التحدث مع الجميع وخصوصا الناس الذين لا نتفق معهم.

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