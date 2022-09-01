روبرت كوخ الألماني يرصد تراجعا لمعدلات العدوى بكورونا

رصد معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات تراجعا لمعدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في كل الولايات والشرائح العمرية تقريبا في الأسبوع الماضي.

وكتب المعهد في تقريره عن كوفيد-19 الصادر مساء اليوم الخميس:" أمكن ملاحظة ارتفاع طفيف فقط بين أطفال المدارس خلال الأسبوعين الماضيين".

ويتعلق التقرير بالدرجة الأولى ببيانات الأسبوع الماضي الذي شهد تراجعا في معدلات الإصابة بكورونا بنسبة تقارب 14% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وإضافة إلى هذا المعدل الذي يعكس صورة ليست شديدة الاكتمال عن الوضع، يأخذ المعهد أيضا بعدد من المؤشرات الأخرى، وأظهرت البيانات بشكل متوافق أنه " تم تجاوز ذروة الموجة فيما يتعلق بالحالات المرضية ذات المسار الخطير"، ونوه المعهد إلى أن الأشخاص فوق الثمانين عاما لا يزالون هم الأكثر تأثرا بهذه الحالات، وقال المعهد إن تراجع مثل هذه الحالات في هذه الشريحة العمرية يسير حاليا بوتيرة أبطأ من إجمالي الأعداد التي تم رصدها.

وذكر المعهد في تقريره أن عينة عشوائية أظهرت أن كل حالات العدوى تقريبا سببها السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون "بي ايه.5" حيث وصلت نسبتها بين الحالات الإيجابية إلى قرابة 97%.