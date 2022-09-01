المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل قضية حل البرلمان إلى الأربعاء المقبل

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قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، رفع جلستها في دعاوى حل البرلمان إلى يوم الأربعاء المقبل.
وقال بيان مقتضب للمحكمة اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا للبت بقضية حل البرلمان.