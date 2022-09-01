غادرت عائلة مكونة من ثمانية مواطنين أفغان كانوا يتعاونون مع حلف شمال الأطلنطي (ناتو) مقدونيا الشمالية التي استضافتهم مؤقتًا، لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للحلف أن مقدونيا الشمالية، بالتعاون مع الصليب الأحمر المحلي، وفرت للعائلة الأفغانية الإسكان والتعليم والرعاية الصحية للأسرة، وكذلك الدعم خلال شهر رمضان الماضي.

وبفضل جهود دول الحلفاء المشتركة، تم إجلاء نحو 2000 أفغاني من كابول حتى الآن كانوا قد عملوا مع الناتو خلال مشاركة الحلف التي استمرت 20 عامًا في البلاد، بالإضافة إلى عائلاتهم.

وأضاف البيان أن عمليات الترحيل تأتي في إطار أكبر مهمة إجلاء في تاريخ حلف الناتو، الذي عمل على مدار الساعة لتنسيق عمليات الإجلاء، ولعب الممثل المدني السابق للحلف السفير ستيفانو بونتيكورفو وموظفوه دورًا رئيسيًا في هذا الجهد.

وواصل حلفاء وشركاء الناتو خلال العام الماضي العمل معًا لمساعدة الأفغان الذين تم إجلاؤهم على بدء حياة جديدة، حيث أعيد توطين أكثر من 470 موظفًا أفغانيًا سابقًا وعائلاتهم في كندا و150 في المملكة المتحدة، وأكثر من 130 في ألمانيا، و 80 في النرويج، و 31 في لاتفيا، وعدة مئات آخرين في دول وشركاء آخرين.