اليابان تسجل 149 ألفا و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان 149 ألفا و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 19 مليونا و117 ألفا و599 حالة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 303 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و258 حالة.



وأضافت القناة أن هناك 555 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 17 مليونا و110 آلاف و825 شخصا.