كشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، عن زيارة للرئيس محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين المقبل، سيعقد خلالها قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للخارجية الفلسطينية، أوضح المالكي في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، صباح اليوم الخميس، أن القمة ستبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وملف الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين ستشارك يوم الثلاثاء المقبل، في الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب للإعداد للقمة العربية المقبلة في المقررة في الجزائر.

وحول طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أوضح المالكي أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعارض تلك الخطوة، مشيراً إلى وجود ردود إيجابية من بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي حول ذلك.

وأضاف المالكي أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ستزور رام خلال الأيام المقبلة، وبأن المسؤولين الفلسطينيين سيحاولون إقناعها بجدوى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، إلى جانب استمرار المشاورات مع الإدارة الأمريكية بالخصوص .