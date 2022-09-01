 إيطاليا تؤكد استمرار دعمها للحوار الوطني الشامل بالسودان - بوابة الشروق
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إيطاليا تؤكد استمرار دعمها للحوار الوطني الشامل بالسودان

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 6:36 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 6:36 م

أكد سفير إيطاليا لدي السودان السفير جانلويجي فاسالو، استمرار بلاده في دعم عملية الحوار الوطني الشامل في السودان، لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي، مضيفا أن بلاده تقف دائما إلى جانب الشعب السوداني وتطلعاته، وتعمل على بناء علاقة متميزة مع السودان في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالي برئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وأشاد السفير الإيطالي بالتعاون الذي تجده السفارة الإيطالية من الحكومة والشعب السوداني، وتمكينها من أداء عملها بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى العلاقات المتطورة بين الخرطوم وروما في مجالات التجارة والعلوم والبحوث، ومنوها إلى مساهمة بلاده بمبلغ خمسين ألف يورو لدعم المتأثرين بالسيول والفيضان في السودان.

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