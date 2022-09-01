الاتحاد الأوروبي يقيم مركزا للاجئين الأوكرانيين على الحدود

يقيم الاتحاد الأوروبي مركزا بالقرب من الحدود البولندية-الأوكرانية، لكي يتمكن الفارون من الغزو الروسي لأوكرانيا الخضوع لتقييم لصحتهم وإرسالهم إلى منشآت طبية أوروبية سريعا.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية أن المنشأة سوف يتم إقامتها في مدينة جيشوف، التي ليست فقط قريبة من الحدود الأوكرانية، ولكن بها مطار أيضا.

وسوف يوسع المركز الجديد عمليات برنامج أرووبي تم تدشينه في مارس الماضي، وتم بموجبه نقل أكثر من 1100 مريض أوكراني إلى مستشفيات أوروبية لتلقي العلاج. ويشار إلى أن النرويج تسير رحلتي إجلاء طبي أسبوعيا.

وأوضح يانيس لينارسيك المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات أن عدد المصابين جراء الحرب يتزايد يوميا. وأشار إلى أن عمليات الإجلاء لن تكون فقط للمصابين في الحرب، ولكن أيضا للذين يحتاجون رعاية طارئة ولم يعد بإمكانهم الحصول عليها بسبب الضرر واسع النطاق في أوكرانيا.