 السعودية تدرج 5 أشخاص على لائحة الإرهاب لارتباطهم بميليشيا الحوثي - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

السعودية تدرج 5 أشخاص على لائحة الإرهاب لارتباطهم بميليشيا الحوثي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 10:48 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 10:48 ص

أدرجت السعودية اليوم الأربعاء خمسة أشخاص على لائحة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن " المملكة، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، صنّفت اليوم الأربعاء، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران"، مشيرة إلى أن عملية التصنيف تمت "استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية أعلنت في السادس من يونيو الماضي تصنيف عدد من الأفراد والكيانات المنتمين لتنظيمات إرهابية متنوعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك