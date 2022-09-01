وصول تعزيزات عسكرية لـ حزب الله اللبناني إلى ريف حمص في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوصول تعزيزات عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني إلى ريف حمص الشرقي في سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن التعزيزات تتألف من 5 سيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى عدد من العناصر.

وأضاف أن التعزيزات توجهت إلى محيط مدينة مهين واستقروا فيها، حيث تتواجد عناصر "حزب الله" في ريف حمص الشرقي، لافتا إلى أن هذه العناصر تتمركز في مدينة مهين وقرب الطريق ما بين مدينتي حمص وتدمر وسط سوريا.

ووفق المرصد، تأتي تلك التحركات، في ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية التي تطال مواقع عسكرية مستودعات الذخيرة للمسلحين الموالين لإيران.