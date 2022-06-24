دفاع قاتل نيرة أشرف يطعن رسميا على حكم الإعدام: 11 ثغرة قانونية تستوجب النقض

أكد أشرف نبيل محامي محمد عادل، الطالب المُدان بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة "توشكى" بجامعة المنصورة في 20 يونيو الماضي، والصادر بحقه حكمًا بالإعدام، أن الحيثيات التي أوردتها هيئة المحكمة كُتبت بعناية شديدة وفائقة وبعد مراجعات دقيقة، إلا أنها لم تسلم من الأخطاء وورد بها 11 ثغرة قانونية.

وأضاف نبيل، خلال تصريحات صحفية له اليوم، عقب إيداعه مذكرة النقض، أنه جرى الطعن على الحكم اليوم أمام نيابة جنوب المنصورة الكلية، قائلا: "11 خطأ قانونيا مما تؤدي إلى بطلان وقعت فيها أسباب الحكم مما تؤدى إلى بطلان مطلقاً لما يكون نقده واجبا".

وكان أشرف نبيل، المحامي بالنقض، والمدير السابق لمكتب فريد الديب المحامي الشهير، تقدم اليوم الخميس، بمذكرة النقض على الحكم الصادر بحق الطالب محمد عادل، والصادر بحقة حكمًا بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالقرب من جامعة المنصورة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح في بيان نشره عبر صفحتة الشخصية على "فيس بوك"، أن مذكرة الطعن على الحكم التي صدرت ضد المُدان تتضمن 11 سببًا قانونيًا وسيتم إيداعها بنيابة جنوب المنصورة الكلية.

وتابع: "ننبه ونشدد في التنبيه على مستخدمي الفيس بوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل أو تعليقات بأي من الصور التي تتناول بالإساءة للمجني عليها رحمها الله أو أسرتها أو أي من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها وإلا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا، ونشدد أيضًا على عدم إرسال أي رسائل تشمل الاقتراحات أو وجهات النظر التي يدعى البعض أنها أدلة قد تفيد القضية مدعومة بفيديوهات وخلافه فمكتبنا ليس بحاجة إلى آرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مجهود يشكر لكم إلا أنه يسبب لنا الإزعاج دون داع".

وأردف: "نحن لن نسمح أبدا بأن يتخذ من صفحتنا محاولة لتدشين فريق ليناهض فريق آخر بين مؤيد ومعارض، فالدور الذي نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي إلى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز أو الانقسام أو الانضمام لمناصرة فريق على فريق فدورنا هو ملف القضية".

واستطرد: "٣ ثوان فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقض الحكم وفقًا لصحيح القانون.