 وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاحي ثنائيي التكافؤ مضادين لكورونا - بوابة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاحي ثنائيي التكافؤ مضادين لكورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:34 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5:34 م

أجازت وكالة الأدوية الأوروبية استخدام لقاحين "ثنائي التكافؤ" من تطوير شركتي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، مضادين لـ (كوفيد-19) والمعدلين لمكافحة السلالة المتحورة أوميكرون.

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، إن "اللقاحين ثنائيي التكافؤ يستهدفان الفيروس الأصلي الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في عام 2019 والمتغير BA.1 الناجم من المتحور أوميكرون".

وأضافت وكالة الأدوية، التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرًا لها، أن اللقاحين اللذين تم دعمهما للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق هما "أول لقاحات معززة مضادة لـ (كوفيد-19) معدلة موصى بها للموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي".

وحرصت الدول الأوروبية على الحصول على الجيل الجديد من الجرعات حتى يتمكنوا من بدء حملات معززة قبل الزيادة المثيرة للقلق في عدد الإصابات بالمرض خلال الجزء الأخير من العام الجاري.

 


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