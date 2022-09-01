المالكي يدعو قادة القوى في العراق إلى التهدئة والركون للاستقرار

دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي، اليوم الخميس، قادة القوى في العراق إلى التهدئة والركون للاستقرار.

وقال المالكي، في بيان صحفي: "إن صوتي وموقفي مع القادة وإنني أقف دوماً إلى جنب نداء التهدئة والركون للاستقرار".

وحذر من "مشاعر استرخاص سفك الدماء لأن الدم إذا سال ظلماً ترك حقدا وصدعاً يصعب معالجته ويطول أثره فتعالوا إلى كلمة سواء أن يكون العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هو هدفنا جميعاً".

ودعا المالكي إلى الابتعاد عن "الإعلام المتشنج والردود القاسية وأن لا يقترفوا الشتيمة والسباب، ومواجهة التزوير بالحقيقة والافتراء بالصدق والجفوة بالمحبة وأن نغفر لمن ظلمنا ونعفو عمن اساء إلينا ونقترب ممن تباعد عنا".