تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي بأكثر من التوقعات على خلفية تراجع الإنفاق على المشروعات الخاصة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 777ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 5ر0% بما يعادل 784ر1 تريليون دولار سنويا خلال حزيران/يونيو الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 1ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأكبر من المتوقع للإنفاق على مشروعات التشييد خلال تموز/يوليو، في الوقت الذي تراجع فيه الإنفاق على المشروعات الخاصة بنسبة 8ر0% إلى ما يعادل 424ر1 تريليون دولار سنويا.

وتراجع الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 5ر1% إلى 4ر920 مليار دولار في حين زاد الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 9ر503 مليار دولار.

في الوقت نفسه أظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة خلال تموز/يوليو بنسبة 5ر1% إلى ما يعادل 1ر353 مليار دولار، بفضل زيادة الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 3ر4% إلى ما يعادل 7ر102 مليار دولار.