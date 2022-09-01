 تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأكثر من التوقعات - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأكثر من التوقعات

د ب أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 10:59 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 10:59 م

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي بأكثر من التوقعات على خلفية تراجع الإنفاق على المشروعات الخاصة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 777ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 5ر0% بما يعادل 784ر1 تريليون دولار سنويا خلال حزيران/يونيو الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 1ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأكبر من المتوقع للإنفاق على مشروعات التشييد خلال تموز/يوليو، في الوقت الذي تراجع فيه الإنفاق على المشروعات الخاصة بنسبة 8ر0% إلى ما يعادل 424ر1 تريليون دولار سنويا.

وتراجع الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 5ر1% إلى 4ر920 مليار دولار في حين زاد الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 9ر503 مليار دولار.

في الوقت نفسه أظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة خلال تموز/يوليو بنسبة 5ر1% إلى ما يعادل 1ر353 مليار دولار، بفضل زيادة الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 3ر4% إلى ما يعادل 7ر102 مليار دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك